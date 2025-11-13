紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。仲間の協力を得てたどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第1話をごらんください。 一人暮らしの大学生・レイはアルバイトを終え帰宅したところ、部屋に違和感を覚えます。飲んだ覚えのないビールの空き缶がチェストの上にあったのです。不安になった