直近のリーグ戦ではトッテナム相手に引き分け、勝ち点1を獲得したマンチェスター・ユナイテッド。2試合連続でのドロー決着となったが、黒星はついておらず、リーグ戦では5戦無敗となっている。そんなユナイテッドはこの勢いを加速させるべく、冬の移籍市場でMFの獲得に動き出すようだ。『FICHAJES.NET』によると、ターゲットは6人。アトレティコ・マドリードのコナー・ギャラガー、シュツットガルトのアンジェロ・スティラー、ブラ