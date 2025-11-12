タカラトミーは大幅続落。１１日取引終了後、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は１２７８億８４００万円（前年同期比５．９％増）、営業利益は１１７億３０００万円（同５．１％減）だった。国内事業が全体を牽引したものの、香港の生産子会社で北米向け商品の出荷が減少した影響などが利益面で出た。減益で着地したことがネガティブ視されている。 出所：MINKABU PRESS