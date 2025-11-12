ヨロズが急反発している。１１日の取引終了後に上限を４００万株（自己株式を除く発行済み株数の１６．４６％）、または４０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１１月１２日から１１月３０日までで、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。 出所：MINKABU PRESS