「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在で資生堂が「売り予想数上昇」３位となっている。 １２日の東証プライム市場で資生堂が反発。同社は１０日の取引終了後、２５年１２月期連結業績予想を下方修正した。今期の最終損益予想は６０億円の黒字から５２０億円の赤字（前期は１０８億１３００万円の赤字）に見直した。１９年に買収した米スキンケアブランド「ドランク・エレファント