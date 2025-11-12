今の髪型に飽きてきた……という40・50代女性は、最旬のボブヘアに目を向けてみて。レイヤーを入れたりカラーやパーマでアレンジを加えたりすることで、グッとこなれ見えするスタイルに近づけるかも。今回はトレンド感のあるおすすめボブヘアを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 くびれでシルエットで大胆チェンジ ボブのまとまりやすい重みを残しながら、低い位置にレイヤーを入れて毛先だけを