【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が、メンズスキンケアブランド「DISM」（ディズム）のブランドアンバサダーに就任。新CM『ディズム 美顔器 研究篇』『ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇』が、11月11日よりTV・WEBで順次公開される。 ■CMストーリー 岩田が演じるのは、白衣姿で「天才だ」が口癖のチャーミングなDISMラボの研究員「DISMさん」。自慢のアイテムの周りで大きく手を振ったり