全国最大級の釣具専門チェーン「つり具の上州屋」（株式会社上州屋）の閉店ラッシュが止まらない――。今年10月、『現代ビジネス』は上州屋の閉店が相次いでいることを報じた。2020年頃のピーク期には全国に約200店舗を展開していた同店だが、直近の店舗数は約110店舗ほどにまで激減。編集部の調べでは今年8月から10月までのわずか3ヵ月の間に10店舗以上が閉店を余儀なくされている。釣具店の閉店ラッシュは上州屋に限った話ではな