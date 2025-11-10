DeNAのリーグ奪還のラストピースとして活躍が期待されたバウアー。なぜ彼は“結果”を出せずにもがいたのか(C)萩原孝弘自信に満ち溢れていた助っ人が直面した笑えない現実サイ・ヤング賞受賞投手の看板を引っ提げ、2023年に来日したトレバー・バウアー。中4日がベターなサイクルと言い切り、気迫を全面に押し出したピッチングスタイルでNPBを席巻。昨季に日本一を果たし、今年はリーグ優勝以外に目標がなかったDeNAにとって、超