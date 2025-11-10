´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¡¤Ê¤¼Ä¶ÂçÊª½õ¤Ã¿Í¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡© ¼óÇ¾¿Ø¤¬¾Ú¸À¤·¤¿Æâ¾ð¡ÖÁ´¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÚÆÈÀê¡Û
DeNA¤Î¥ê¡¼¥°Ã¥´Ô¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¡È·ë²Ì¡É¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤â¤¬¤¤¤¿¤Î¤«(C)Çë¸¶¹§¹°
¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾ÞÅê¼ê¤Î´ÇÈÄ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2023Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£Ãæ4Æü¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢µ¤Ç÷¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇNPB¤òÀÊ´¬¡£ºòµ¨¤ËÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡°Ê³°¤ËÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿DeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¶ÂçÊª±¦ÏÓ¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÏÈá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ëºÇÂç¤Î¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
【動画】果たして朝発か？ バウアーの「登パフォーマンス」をチェック
¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤¬³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¡×
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëDeNAÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï4¾¡10ÇÔ¤È»¶¡¹¡£2Ç¯Á°¤Î10¾¡4ÇÔ¤È¿¿µÕ¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬°ìÅ¾¡¢V°ï¤Î¸µ¶§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï°ìºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¥¤¥é¤Ä¤¤òÏªÄè¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÁ°¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£(¥¢¥ó¥É¥ì)¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä(¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼)¥±¥¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ã¤¦¿ô»ú¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿»î¹ç¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È±¿¡É¤Î¤»¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¾®¿ùÍÛÂÀ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö±¿¤ÎÈÏáÆ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¿¤Ã¸þÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åêµå¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤ÎÌµ¤µ¤òÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤éÅê¤²¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î23Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£¤½¤ÎÄ´À°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆþÍèÍ´ºîÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Öº£Ç¯¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾®¿ù¥³¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸¸«Î©¤Æ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÂ®µå¤Î¼Á¤òÀâ¤¤¤¿ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¤Ç¸À¤¦¤È1¥¥í¤«¤é2¥¥íÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÁ´À¹´ü¤è¤ê¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿1¡¢2¥¥í¤ÎÏÃ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¤È¼«²ü¤â¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤¬¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤Î¤È¤³¤í¤òËÍ¤â¤â¤¦¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ÈÈà¤Î¥Ñ¥º¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢Ìîµå¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¤â¤Ã¤Èºî¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×
日本通運との試合で打ち込まれ、マウンド上で不満げな表情を見せたバウアー
¡ÖÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÈÅê¤²¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡É
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¡ÖÀº¿À¾õÂÖ¡×¤âÍí¤à¡£ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«Á´¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤â¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯°·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿À¤Ë¤âÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤âÆñ¤·¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡£ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï(»³粼)¹¯¹¸¤â¤·¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶áÇ¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸µ¼é¸î¿À¤È¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ¿¶ÑµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤ÇÂÇ¼Ô¤âÂ®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤«¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£·ë¶É¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¤½¤ÎÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Åú¤¨¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ³¤½Ð¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¶¯¹ë¡¦ÆüËÜÄÌ±¿¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë96ÈÖ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ËÃæ4Æü¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö³Ö¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡ÖÈà¤Ï²æ¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹ÆþÍè¥³¡¼¥Á¡£ËÜ¿Í¤ÎË¾¤ó¤À¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â¾¤ÎÅê¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤ÇµÕ¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¾¯¤·¾å¼ê¤¯Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò²ó¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Îµá¤á¤ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¡Íø¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¡£¤¿¤À·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓDeNA¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿MLBÄÌ»»83¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¶ÂçÊª±¦ÏÓ¤¬¡¢2Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÈÅê¤²¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë²¿¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[取材・文／櫻原功璋]