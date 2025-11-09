米ロックバンドのジャーニーが2026年に「ファイナル・フロンティア・ツアー」と題したフェアウェルツアーを行うことを発表した。ツアーは同年2月28日のペンシルベニア州ハーシーから始まり、7月2日のテキサス州ラレドまで、北米とカナダの60都市を巡る予定となっている。 【写真】イケオジ！立ち姿がキマッてる現在のジャーニーのメンバー 創設メンバ&#12540