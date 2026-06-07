元マンチェスター・ユナイテッドの主将ロイ・キーン氏が、ド正論でイングランド代表選考を巡る論争をねじ伏せた。英紙『Mirror』が発言を伝えている。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表のメンバーには、ハリー・ケイン（バイエルン）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）らが順当に名を連ねた。一方で、ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）やフィル・フォーデン（マンチェスター・シテ