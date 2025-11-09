マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。高校生指導は20年から6年連続。20年智弁和歌山、21年は国学院久我山（東京）、千葉明徳（千葉）、高松商（香川）、22年に新宿（東京）、富士（静岡）、23年の旭川東（北海道）、宮古（沖縄）、24年の大冠（大阪）、岐阜（岐阜）、そして母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。8日は、新潟