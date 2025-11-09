豪奢な生活をしている人がうらやましくなることがある。でも、そうしたいかどうかはまた別の話だ。作家の橘玲さんは「俗に“親ガチャ”といわれ、家庭環境の良し悪しについて語られることが多いが、本当の親ガチャは“遺伝”にほかならない。幸福度が高い人、低い人の違いも、実は“それ”でほとんど説明できる」という――。（第5回／全5回）※本稿は、橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（文響社）