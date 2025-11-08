リーディング争いが、しれつを極めている。戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝はこの日、東京３、５、８Ｒを制して３勝を加算して１１５勝。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝はこの日、東京で京王杯２歳Ｓを含む４勝（２、９、１１、１２Ｒ）で１１４勝とし、１勝差と迫っている。３年連続８度目の年間リーディングを目指すルメール騎手は先週、土日で１０勝。この日も４勝を加えて猛チャージ。戸崎騎手は９年ぶり４