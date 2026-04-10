4月12日、阪神競馬場で行われる第86回桜花賞（G1・芝1600m）に、ディアダイヤモンドが3番枠から出走する。一口馬主クラブを運営するインゼルサラブレッドクラブにとって、これが待望のクラシック初参戦となる。デビューから着実に力を積み重ねてきたディアダイヤモンドは、前走のアネモネステークスでも好タイムで圧勝。世代上位の能力を示し、本番の舞台へと駒を進めてきた。古馬のような落ち着きと安定したレース運びが持ち