10月8日、大井競馬場で行われた11R・ジャパンダートクラシック（Jpn1・3歳・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）、3着に2番人気のルクソールカフェ（牡3・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは2:03.7（良）。【動画】ナルカミが逃げ切り三冠阻止…ジャパンダートクラシックナチュラルライズは2着に敗れる圧巻の