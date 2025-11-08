カナダ出身で、熱狂的ブルージェイズファンの人気ラッパー・ドレイクによるドジャース・大谷翔平投手を嘲笑する投稿が「裏目に出た」と米ニュースサイト「ＴＭＺスポーツ」が７日伝えた。ブルージェイズがワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦でドジャースを６―１で下し、３勝２敗でシリーズ制覇に王手をかけた先月２９日、ドレイクは自身のインスタグラムに、大谷がヒザを崩し、ヘルメットを飛ばして空振り三振した瞬間の写真を投