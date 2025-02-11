アメリカの大物ラッパーであるカニエ・ウェスト（47）とビアンカ・センソリ（30）夫婦がレッドカーペットで巻き起こした“スケスケドレス”騒動をめぐり、さまざまな憶測が飛び交っている。【写真】“透けドレス”で『グラミー賞』授賞式にサプライズ登場したビアンカの姿ほか現地時間2月2日、ふたりは米ロサンゼルスで行われた世界最高峰の音楽賞『第67回グラミー賞』授賞式に予告なく登場。ビアンカは黒い毛皮のコートを脱ぎ