カドフジは、『わらび餅専門店門藤 三重四日市店』を2025年11月21日にグランドオープンします。三重県四日市市高角町にオープンする新店舗です。とろける様な食感の本わらび餅【脆味】や、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」などが楽しめます。 わらび餅専門店門藤「三重四日市店」  店舗名：わらび餅専門店 門藤 三重四日市店開店日：2025年11月21日所在地：〒512-0923 三重県四日市市高角町(ﾀｶﾂﾉﾁｮｳ) 2555-2