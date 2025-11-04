ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗がNiziU・NINAと熱愛か 2人同時進行愛の… Mrs. GREEN APPLE NiziU 文春 グラビアアイドル 芸能人の熱愛 エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗がNiziU・NINAと熱愛か 2人同時進行愛の噂も 2025年11月4日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗とNiziU・NINAが親密な関係だと文春が報じた 若井は3月にグラビアアイドルの未梨一花とのお泊りデートを報じられている ミセスの所属事務所は「プライベートは本人に任せております」と回答した 記事を読む おすすめ記事 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 小野田大臣「私も外国のルーツが入っている人間として…」「全ての外国人を排斥する意図があると報道されると真っ当に頑張っている方々が萎縮してしまう」外国人への風評被害に懸念 2025年11月4日 16時11分 「庶民舐めてる」河野太郎 暫定税率廃止巡り「フェラーリのガソリン値下げ必要ない」発言がヤフコメ1万件超えの大荒れ、批判続出 2025年11月4日 11時0分 「踊る！さんま御殿！！」ゲストが“緊急事態”で途中退席のアクシデント さんま衝撃「え？」 2025年11月4日 21時4分 「クマがどう俺を食べるか見届けなきゃ」顔を噛まれ“約70針”縫う大けがに…ヒグマと闘った69歳男性が語る“退院後につらかったこと” 2025年11月4日 17時0分