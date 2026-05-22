来季からシャビ・アロンソ監督を新監督に迎えることが決まったイングランド・プレミアリーグのチェルシーが、ボーンマス所属のＵ―２１フランス代表ＦＷエリ・ジュニオール・クルピ（１９）の獲得を目指すことが明らかになった。英大衆紙『ザ・サン』が「８０００万ポンド（約１７３億６０００万円）争奪戦」と見出しを打って掲載した記事によると、チェルシーはアーセナルとの競合を承知で、今夏にクルピの獲得を目指すという