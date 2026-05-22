¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï21Æü¡¢ÊÆ³¤·³Ä¹´±Âå¹Ô¤Î¥Û¥ó¡¦¥«¥ª»á¤¬Æ±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·Å¡Ê¤«¤¯¤¬¤±¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï22Æü¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÃÎ¤é¤»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ª»á¤ÏÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¾å±¡¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐ¥¤¥é¥óºîÀï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Î140²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû2260²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÉð