大谷の凄さが改めて証明された(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月20日、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回に先頭打者アーチとなる8号ソロを放ち、投げては5回88球を投げて3安打無失点4奪三振という成績でチームの勝利に貢献した。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン米データ会社『CodifyBaseball』は、防御率0.73の「投手・大谷」のここまでの成績について「ショウ