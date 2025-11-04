積丹町教育委員会によりますと、2025年11月3日、北海道の道政相談センターに「11月6日(木)の朝の登校時に町内全校の児童生徒を誘拐する」と誘拐予告のメールが届いたということです。積丹町には小学校3校、中学校1校があり、81人の児童・生徒が通学していますが、この誘拐予告を受けて開催した臨時の校長会議で、11月6日を臨時休校にすることを決めました。4日と5日は通常登校ですが、4校とも保護者が送迎して登下校を