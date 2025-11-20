日本全国でクマによる被害が相次ぎ、子供たちの生活にも影響が出ている。ノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「約80年分の北海道の地元紙を通読し、ヒグマによる事件を収集・データベース化した。その中には、『子供をさらうクマ』の事例が散見された」という――。写真＝iStock.com／DrDjJanek※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／DrDjJanek■「クマ大量出没」で小学校は臨時休校にクマの目撃情報が続発