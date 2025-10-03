ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 10代少女を縄ばしごで誘拐し、ホテルで性的暴行か 37歳男を逮捕 わいせつ・性犯罪 誘拐・連れ去り 東京都 時事ニュース 日テレNEWS NNN 10代少女を縄ばしごで誘拐し、ホテルで性的暴行か 37歳男を逮捕 2025年10月3日 10時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10代の少女を誘拐し、ホテルで性的暴行を加えたとして37歳男が逮捕された 縄ばしごとヘッドライトを持って少女を自宅から連れ出したという 性的暴行について認める一方で、「わいせつ目的の誘拐ではない」と否定した 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 「しんどい家でした」マダムシンコ 5億円豪邸の売却理由を独占告白…新御殿建設巡って芦屋市とは“バトル”も 2025年10月3日 6時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 真夜中、洗面台の前に立ち...「思わず叫びました」 待ち受けていた?恐怖の絵面?に1.5万人驚がく 2025年9月18日 15時0分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分