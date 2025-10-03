ニューストップ > 国内ニュース > 江戸川区の住宅から縄はしごで女性を誘拐 性的暴行容疑で37歳の男逮… わいせつ・性犯罪 誘拐・連れ去り 東京都 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 江戸川区の住宅から縄はしごで女性を誘拐 性的暴行容疑で37歳の男逮捕 2025年10月3日 9時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10代の女性を誘拐し、ホテルで性的暴行を加えた疑いで37歳男が逮捕された 東京・江戸川区の住宅から、縄はしごなどを使って女性を連れ出したという 男は「わいせつ目的の誘拐ではない」と容疑を一部否認しているという 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 「しんどい家でした」マダムシンコ 5億円豪邸の売却理由を独占告白…新御殿建設巡って芦屋市とは“バトル”も 2025年10月3日 6時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分 真夜中、洗面台の前に立ち...「思わず叫びました」 待ち受けていた?恐怖の絵面?に1.5万人驚がく 2025年9月18日 15時0分