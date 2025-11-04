ファナックは大幅高で３連騰。２０２１年９月以来、約４年２カ月ぶりの高値をつけた。前週末１０月３１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の８０７０億円から８１８８億円（前期比２．７％増）、営業利益予想を１５９５億円から１７５９億円（同１０．７％増）、最終利益予想を１４３０億円から１５７３億円（同６．６