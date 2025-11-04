先週、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が10月29日から31日までの3日間限定で、同社製モバイルノートPC「FMV Note U（UX-K3）」と同じ重さの“食べられるパソコン”「FMVentoU（エフエムベントウ）」を販売した。14型ノートPC「FMV Note U」……ではなく、食べられる「FMVentoU」が3日間限定で東京駅に登場した14型ワイド液晶搭載モバイルノートPCとして、世界最軽量の「FMV Note U（UX-K3）」は、実に634gの軽量さを