【モデルプレス＝2026/04/09】ファミリーマートは「VIVALA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド＆ブラックカレー」を4月14日から埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部の約2,000店にて発売する。【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作◆ファミマ、コラボ商品「レッド＆ブラックカレー」登場「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大