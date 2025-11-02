この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツがジャパンモビリティショー2025で新型GLCを日本初披露 ■新開発「MB.EA」プラットフォームを採用し航続距離は713kmを実現 ■39.1インチのMBUXスーパー・スクリーンなど最新デジタル装備も充実する 光るグリルが強烈なインパクト メルセデス・ベンツは、ジャパンモビリティショー2025においてDセグメントSUV「GLC」の最新モデルを日本で初公開した。 GLCは2015年に初代モデルが登場