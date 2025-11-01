全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の老舗日本料理店『季節料理はせ部』です。3代目が目利きする旬魚のおいしさに日常の幸せを感じる定食が安くてきちんとおいしい。日常の小さな幸せとは、そんな店にふと出合った時こそ感じるもんじゃありませんか？佇まいは実に控えめ。けれど歴史は長く、創業は1世紀超えの101年目！昼は行列もできる魚料理の名店である。近所