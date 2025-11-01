全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の老舗日本料理店『季節料理はせ部』です。

3代目が目利きする旬魚のおいしさに日常の幸せを感じる

定食が安くてきちんとおいしい。日常の小さな幸せとは、そんな店にふと出合った時こそ感じるもんじゃありませんか？

佇まいは実に控えめ。けれど歴史は長く、創業は1世紀超えの101年目！昼は行列もできる魚料理の名店である。

近所で働くビジネスマンも、ひとり暮らしの学生さんも、彼らの目当ては3代目の長谷部さんが目利きする上質な魚だ。毎朝4時半起床で豊洲に出向き、「仕入れも技の内」と仲卸との信頼関係でいいものをなるべく安く手に入れるよう心掛けているとか。

まぐろ刺身定食880円（昼）

『季節料理 はせ部』まぐろ刺身定食 880円（昼） ※産地等は仕入れで変わる。取材日は奄美産生本まぐろ 生本マグロはしっとり上質な旨み。原則赤身を提供。定食は他に旬魚の刺身や西京焼きなどがあり、週3回ほど通う常連さんもいるとか

中でも看板食材のマグロは近海物の生本マグロを仕入れることが多く、厚めに切りつけた艶やかな刺身と良心価格に小躍りする。そんな魚料理でしっぽり飲むなら夜もおすすめ。心を満たす粋な酒肴に1日の疲れも吹き飛びます。

『季節料理 はせ部』3代目店主 長谷部智晴さん・みゆきさんご夫妻

3代目店主：長谷部智晴さん・みゆきさんご夫妻「祖父から受け継ぐ店を夫婦で守っています」

『季節料理 はせ部』

神保町『季節料理はせ部』

［店名］『季節料理はせ部』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-39

［電話］03-3291-6558

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜21時（20時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】豆腐とともにつけ汁も温める江戸前スタイルの湯豆腐（6枚）