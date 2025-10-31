10月30日配信の『女性セブンプラス』が、永野芽郁と元イケメンマネジャーA氏の2ショットを公開し話題となっている。「10月下旬、永野さんは東京・代々木体育館でおこなわれたシンガーソングライター・平井大さんのライブを鑑賞しました。ところがその隣には、ぴったり寄り添うようにA氏の姿があったのです。なんと一緒にライブを見に行ったというわけですね。さらに永野さんは頭に『セリーヌ』のカチューシャ、『プラダ』のデ