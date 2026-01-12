9日、日本テレビ系の『金曜ロードショー』の1月30日放送回で映画『働く細胞』が地上波初放送されることが発表された。「放送時間を通常より20分拡大した本編ノーカット版とのことです。女優の永野芽郁さん（26）、俳優の佐藤健さん（36）がダブル主演を務めた同作はシリーズ累計1000万部超えの人気同名漫画を映画化したもので、劇場公開時は興行収入60億円を超える大ヒットとなりました」（スポーツ紙記者）昨今、劇場公開が終わる