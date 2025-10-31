10月30日配信の『女性セブンプラス』が、永野芽郁と元イケメンマネジャーA氏の2ショットを公開し話題となっている。

「10月下旬、永野さんは東京・代々木体育館でおこなわれたシンガーソングライター・平井大さんのライブを鑑賞しました。

ところがその隣には、ぴったり寄り添うようにA氏の姿があったのです。なんと一緒にライブを見に行ったというわけですね。さらに永野さんは頭に『セリーヌ』のカチューシャ、『プラダ』のデニムパンツにレザージャケットというハイブランドの出で立ち。A氏と揃えたおそろコーデで、ライブ後はパスタ店で食事したそうです」（芸能記者）

おそろコーデでライブ鑑賞、仲良く食事という一連の行動に対してX上では、複雑な反応が寄せられている。

《相変わらずお盛んですね》

《元気そうね》

《田中圭に見せつけてるものだと思えばしっくりくるし、変わらず浅い》

など皮肉の声が相次いでいる。

「敏腕として知られ、永野さんファンからは“イケメンマネ”と認知されていたA氏。ももいろクローバーZの百田夏菜子さんの弟としても知られる彼は、彼女の不倫騒動が起きていた今年6月、いきなり事務所を退社したことが関心を集めました」（同前）

現在の2人の関係について、芸能プロ関係者はこう語る。

「もちろん、長年二人三脚でやってきた“元相方”なわけですから、今でも交流があるのは当然でしょう。ただ、永野さん自身は事務所を変わっていませんし、これだけスキャンダルを起こした後でも支えようとする事務所を裏切ることはできないでしょう。もしもこれで永野さんがA氏と独立するようなことがあれば、業界で大顰蹙でしょうね」

真相は定かではないが、いずれにしても永野の周辺は慌ただしい。フィリピンで撮影された写真集は、これまでの彼女のイメージとは異なる大人の雰囲気の作品になるという。また、Netflix作品での女優復帰も予定されており、年内にクランクインする予定だ。

「三角関係を報じられた相手も、ようやく再スタートを切りつつありますね。田中圭さんは6月、三谷幸喜氏の脚本・監督ドラマ『おい、太宰』（WOWOW）で主演を務め、これにより10月28日、『東京ドラマアウォード 2025』で優秀賞を受賞しました。海外のポーカー大会に出場するなど、のびのび暮らしているようです。

もう一人、キム・ムジュンさんは今年5月24日の誕生日、自身のInstagramで韓国語で『嘘をつかないで』と意味深投稿をしました。それ以来、更新は完全にストップしていましたが、4カ月後の9月24日にようやく再開。ただ投稿したのは、鏡に映る自分の姿を自撮りした1枚だけでした。現在は韓国に戻って活動しているようです」

三者三様の再出発。うまくいくといいのだが。