ＭｏｎｏｔａＲＯが大幅続伸となっている。同社は３０日取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２３．１％増の３３２億７４００万円となり、通期計画の４３０億円に対する進捗率は７７．４％となった。 売上高は同１４．１％増の２４１４億円で着地。事業者向けネット通販事業が注文件数・単価ともに上昇したほか、購買管理システム事業（大企業連携）が注文顧