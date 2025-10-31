ツナググループ・ホールディングスは物色人気加速しカイ気配スタート。マドを開け８００円台で水準を切り上げる展開に。小売りや飲食業に重点を置いたアルバイト採用代行業務を手掛けており、インバウンド需要などを背景に人手不足に陥りやすい業界のニーズを捉えている。２５年９月期は営業利益段階で前期比３７％増益を見込み過去最高更新基調が続くなど業績は絶好調に推移している。そうしたなか、同