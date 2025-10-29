ニューストップ > 国内ニュース > 交際のネパール国籍男性を刺殺か、32歳女を逮捕「一緒に死のうと…」 千葉県 殺人事件 万引き 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 交際のネパール国籍男性を刺殺か、32歳女を逮捕「一緒に死のうと…」 2025年10月29日 19時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉・船橋市内のホテルでの殺人容疑で32歳女が逮捕された 交際していたネパール国籍の21歳男性を包丁で刺すなどして殺害した疑い 凶器の包丁の窃盗容疑を巡り「彼氏と一緒に死のうと思い」などと話したそう 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分