オアシスの再結成ツアーを追った、プロデューサーのスティーヴン・ナイト主導によるドキュメンタリー映画が、9月11日に一部劇場で公開される（※タイトル・日本公開は未定）。オアシスの待望の再結成をめぐるドキュメンタリー制作計画について、リアム・ギャラガーが真っ向から否定していた頃から考えると、ずいぶん遠くまで来たものだ。2024年、彼はXに「このバンドについてはもう十分語られてきた。今はペチャクチャ言い合ったり