ジャカルタ＝作田総輝】ニュージーランド政府は７日、導入を計画する新しいフリゲート艦について、日本の海上自衛隊護衛艦「もがみ型」の改良型を有力候補の一つとして検討していると発表した。英海軍の「３１型」フリゲートをもう一つの候補としている。２０２７年末までに選定に向けた提言がまとまるとの見通しも示した。「もがみ型」を巡っては、ニュージーランドと同盟関係を結び、防衛装備品の共通化も進めるオーストラ