東京・中央区で7日未明、男性がひき逃げされ死亡した事件で、警視庁は、事情を知っているとみられる男性から話を聞いています。7日午前3時半ごろ、中央区日本橋本町で、「中央車線に倒れていた人をひいたかもしれない」と110番通報がありました。車道上で、千葉県に住む石元大佑さん（46）が頭から血を流し倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。事故現場には、通報者とは別の車のバンパーなどが散乱していたことか