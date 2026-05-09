雑誌を見て訪れた飲食店が、期待外れどころか「地雷」だった時のショックは大きい。投稿を寄せた60代女性は、休日に家族で海辺へドライブに出かけた際の出来事を振り返る。海を見て楽しい時間を過ごし、昼食のために雑誌で紹介されていた魚料理店を訪れた。お店の雰囲気は古めかしかったというが、女性と母親はフライのセットを、父親は煮魚を注文した。しかし、ここからが「がっかり」の始まりだった。「それはだめね〜」1時間待