宝くじで分かる「数字の見方」今月の頭、5月1日から、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」が全国で発売されています。ドリームジャンボ宝くじは、1等3億円、前後賞各1億円で、1等・前後賞合わせて5億円。つい先日は一粒万倍日もあったことで話題となり、すでに購入をした、という方も多いでしょう。宝くじは、日本人にとって非常に身近な存在です。日本宝くじ協会の調査によると、宝くじを過去に1度でも購入した