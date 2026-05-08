Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月8日は、ストレーナーにコーヒー粉を入れ、水を少量ずつ注いだら、冷蔵庫で約8時間抽出するだけで美味しいコーヒーが楽しめる、HARIO（ハリオ）の「フィルターインコーヒーボトル FIC-70-PGR」がお得に登場しています。■