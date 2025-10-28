毎週火曜深夜に放送されているバラエティ番組『クロナダル』（テレビ朝日系）。同番組は“スキンヘッドでクズ芸人”という共通点のある安田大サーカスのクロちゃん（48）と、コロコロチキチキペッパーズのナダル（40）による冠番組だ。10月27日、同番組のXアカウントは、28日深夜の放送に向けて予告動画を公開した。今回は芸人だけの楽屋トークを定点観察するという内容で、ゲストのとろサーモン・久保田かずのぶ（46）、お見送り