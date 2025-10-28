¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó ¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡Ä¤¤¤Þ¤À¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¶¯Îõ¤Ê·ù°´¶¡×
Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤È¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¡Ê40¡Ë¤Ë¤è¤ë´§ÈÖÁÈ¤À¡£
10·î27Æü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢28Æü¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï·Ý¿Í¤À¤±¤Î³Ú²°¥È¡¼¥¯¤òÄêÅÀ´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¡Ê43¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥À¥ë¤¬³Ú²°¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¸«¡¢¤¿¤À¤Î³Ú²°¥È¡¼¥¯¤À¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡£¤½¤ì¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î¤³¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤º¥Ê¥À¥ë¤¬¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç½Ð¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÎ§µ·¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤·¤ó¤¤¤Á¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¶á¿©»ö¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤¬¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö²¶¤¬°ìÊýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤Ï¤èÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤ªÁ°¤ÏÌµÍý¤ä¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²á¹ó¥í¥±¤À¤±¤·¤è¤¦¡Ù¡Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
³Ú²°¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Öã´¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤í¤¦¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¼åµ¤¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¡¢º£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Í½¹ðÆ°²è¤Ë¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤Ïº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£Åê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Õ¤ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤¬¿Íµ¤¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ß¤ó¤Ê·ù¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡¼¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤¿¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Ï¤â¤È¤â¤È¤É¤³¤Ë¼ûÍ×¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ó¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óº£½Ð¤¹¤Ê¤é¼Ì¿¿¤Î¤ß¡¢Æ°²è¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡¢¡¢ã´¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¥¤¥¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Þ¤Àµö¤»¤ë¤«¤â¡Ä¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ´¶¡Õ
¢£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤Ï¶¯¤¯¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤Ï¶¯¤¯¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð9·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿Í´Ö¸¦µæ½ê ¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëº´µ×´ÖÀë¹Ô¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬Æ°Êª¤ËÊ±¤·¤Æ²»À¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¡È¤ä¤é¤«¤·¤¿¿Í¡É¤ä¡ÈÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡É¤òÀ¼¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¿á¤ÂØ¤¨½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤¼¡Ù¤È¾è¤Ã¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ô¢¨¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÎ®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥Î¥ê¡É¤ÎÈÏáÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤é¤â¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Ö in Hawaii¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¡ØÂÎ·Á¤¤¤¸¤ê¡Ù¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬»ß¤á¤º¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ËÈóÆñ¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÏÆ±·î21Æü¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤ËÈãÈ½¤¬Íè¤ë¤«¤é¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ô»ëÄ°¼Ô¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£