この記事をまとめると ■集中力の欠如は誰しも起きえることであり「ながら行為」は事故を招く危険な行為 ■運転中のスマホ操作が原因で多くの悲惨な事故が起きており命を失うケースも存在 ■運転時は命を守るためにも絶対にスマホを触ってはいけない 「ながらスマホ」は悲惨な事故を招くこともある どれだけ優れた頭脳や反射神経をおもちの方であっても、人間には必ず限界というものが存在する。それは集中力も同様だ。ひとつの