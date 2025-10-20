ファニチャーショップ『Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン、MCM）』が『SPY×FAMILY』とコラボレーションし、10／31（金）から11／9（月）の間、渋谷PARCO 5Fポップアップスペースにて期間限定のショップ【Hello SPY×FAMILY,Welcome to the Mid-Century MODERN world！】をオープンする。＞＞＞『SPY×FAMILY』と『Mid-Century MODERN』コラボアイテムをチェック！（写真20点）『SPY×FAMILY』は漫画家・遠藤達哉氏に